«Тоттенхэм» собирается провести переговоры с тренером из Нидерландов

«Тоттенхэм» неторопливо выбирает тренера, который примет команду ближайшим летом. Как сообщает 90min, лондонский клуб собирается провести переговоры (а если быть точнее, то собеседование) с Арне Слотом, прекрасно зарекомендовавшим себя в «Фейеноорде».

Действующий контракт связывает Арне Слота с «Фейеноордом» до конца сезона 2024/2025. В прошлом году под руководством этого специалиста команда из Роттердама дошла до финала Лиги конференций. В этом сезоне «Фейеноорд» лидирует в чемпионате Нидерландов и дошёл до четвертьфинала Лиги Европы, где сражается с «Ромой».

Напомним, что «Тоттенхэм» в конце марта отправил в отставку Антонио Конте.