«Барселона» строит планы на трансферное лето. Как сообщает Team Talk, в сфере интересов каталонского гранда оказался топ-защитник Трент Александер-Арнольд из «Ливерпуля».

По данным источника, «Барселона» надеется воспользоваться тем, что «Ливерпуль», вероятно, пропустит следующий сезон Лиги чемпионов. В стане «сине-гранатовых» считают, что в такой ситуации они смогут подписать Трента по сниженной цене.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 24-летнего Трента Александер-Арнольда в 65 миллионов евро. Отметим, что защитник проводит в «Ливерпуле» всю свою карьеру. Его контракт рассчитан до средины 2025 года.

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