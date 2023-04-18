Раскрыта трансферная цель «ПСЖ» - это игрок АПЛ

«ПСЖ» строит планы по усилению состава команды на трансферное лето. Как сообщает Sport Witness, в сфере интересов гранда Лиги 1 находится полузащитник Бруно Гимараэс из «Ньюкасла».

Парижане готовы подписать Гимараэса, но при этом отмечается, что клубу будет сложно осуществить трансфер 25-летнего бразильца из «Ньюкасла». Действующий контракт Бруно рассчитан до средины 2026 года.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Бруно Гимараэса в 60 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Гимараэс провёл за «Ньюкасл» 32 матча. В них бразилец забил четыре гола и отдал четыре голевых паса на партнёров.