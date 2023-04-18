«Манчестер Сити» следит за Вирцем

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц стал объектом интереса клуба из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Экрема Конура, немецкий хавбек привлекает внимание «Манчестер Сити», который очень ценит таланты футболиста.

Напомним, 19-летний Вирц лишь недавно успел вернуться в строй после серьёзной травмы, из-за которой пропустил почти год. Ранее сообщалось, что Флориан не покинет «Байер» ближайшим летом, так как хочет продолжить свой прогресс в стане «фармацевтов».

Вирц в нынешнем сезоне успел провести 12 матчей в чемпионате Германии, где отметился голом и шестью результативными передачами.