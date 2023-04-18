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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» следит за Вирцем

18 Апреля 2023 • 15:50 Комментировать
Байер Л
...
РБ Лейпциг
22.04 16:30

Полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц стал объектом интереса клуба из Английской премьер-лиги. По информации от журналиста Экрема Конура, немецкий хавбек привлекает внимание «Манчестер Сити», который очень ценит таланты футболиста.

Напомним, 19-летний Вирц лишь недавно успел вернуться в строй после серьёзной травмы, из-за которой пропустил почти год. Ранее сообщалось, что Флориан не покинет «Байер» ближайшим летом, так как хочет продолжить свой прогресс в стане «фармацевтов».

Вирц в нынешнем сезоне успел провести 12 матчей в чемпионате Германии, где отметился голом и шестью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Флориан Вирц Байер
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