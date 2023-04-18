Барелла привлёк внимание очередного топ-клуба АПЛ

Полузащитник миланского «Интера» Николо Барелла попал в сферу интересов «Манчестер Сити». По информации от журналиста Грэма Бэйли, «горожане» активно наблюдают за итальянским хавбеком, который находится на радаре у многих клубов из туманного альбиона.

Ранее сообщалось об интересе к Барелле со стороны «Челси» и «Арсенала», но самые предметные слухи пока были о «Ливерпуле». Миланский «Интер» вряд ли захочет продавать своего футболиста грядущим летом, но если руководство получит заманчивое предложение, «нерадзурри» могут передумать.

На счету Бареллы 5 голов и 6 ассистов в этом розыгрыше Серии А.