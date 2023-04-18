Каземиро и де Хеа признались друг другу «в любви»

Футболисты «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа и Каземиро явно находятся в хороших отношениях. В социальных сетях испанский голкипер опубликовал фотографию с автографом бразильца на его карточке.

«Люблю тебя, придурок», - написал Каземиро.

«Люблю тебя тоже, бро», - так подписал фотографию де Хеа, добавив сердечко и смайл со смехом.

Ближайший матч «Манчестер Юнайтед» проведёт в воскресенье, 23 апреля. Команда Эрика тен Хага будет играть против «Брайтона» в полуфинале Кубка Англии. Стартовый свисток футболисты и зрители на «Уэмбли» услышат в 18:30 по московскому времени.