Жота: «Сезон был для нас очень тяжёлым, команда сильно пострадала от травм»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота поделился эмоциями после дубля в ворота «Лидса», который португалец оформил вчера вечером в рамках матча Английской премьер-лиги. Напомним, «Ливерпуль» победил на выезде с разгромным счётом 6:1.

«Сезон был для нас очень тяжёлым, команда сильно пострадала от травм. Это коснулось и меня в том числе. Теперь я надеюсь нащупать правильный ритм и выдавать матчи наподобие поединка с «Лидсом». Было отлично снова забить», – сказал Жота на послематчевом интервью.

Напомним, в нынешнем сезоне Жота пропустил несколько месяцев из-за травмы. Вчера португалец забил свои первые голы в этом розыгрыше АПЛ.