Действующий контракт полузащитника Тьяго Алькантары с «Ливерпулем» рассчитан до средины 2024 года. Клуб не собирается предлагать испанцу новое соглашение, и сам игрок тоже не хочет оставаться на «Энфилде». Таким образом, Тьяго наверняка будет продан ближайшим летом.

Как стало известно TodoFichajes, Тьяго решил вернуться в испанскую Ла Лигу. По данным источника, несколько месяцев назад Тьяго контактировал с главным тренером «Барселоны» Хави. Рулевой «сине-гранатвых» хотел бы иметь больше вариантов в средней линии, и возвращение Тьяго может этому поспособствовать. Впрочем, приоритетом каталонцев являются другие игроки, в частности Илкай Гюндоган.

У 32-летнего Тьяго есть и другие варианты. Называются такие клубы, как «Реал Сосьедад», «Сельта» и «Севилья».

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Тьяго в 18 миллионов евро.