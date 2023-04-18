«Интер» может заменить Лукаку другим топ-форвардом из АПЛ

Относительно недавно было объявлено о том, что Роберто Фирмино летом покинет «Ливерпуль» в статусе свободного агента. Где продолжит карьеру бразилец, пока непонятно. Вероятно, решение он будет принимать уже по завершению сезона.

Как сообщает TodoFichajes, переговоры по подписанию Фирмино сейчас ведёт «Интер». Отмечается, что в Милане бразильский форвард может заменить Ромелу Лукаку. Судя по всему, летом фактурный бельгиец вернётся в «Челси» по завершению срока аренды.

Роберто Фирмино 31 год. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают бразильца в 22 миллиона евро.