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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Интер» может заменить Лукаку другим топ-форвардом из АПЛ

18 Апреля 2023 • 14:50 Комментировать

Относительно недавно было объявлено о том, что Роберто Фирмино летом покинет «Ливерпуль» в статусе свободного агента. Где продолжит карьеру бразилец, пока непонятно. Вероятно, решение он будет принимать уже по завершению сезона.

Как сообщает TodoFichajes, переговоры по подписанию Фирмино сейчас ведёт «Интер». Отмечается, что в Милане бразильский форвард может заменить Ромелу Лукаку. Судя по всему, летом фактурный бельгиец вернётся в «Челси» по завершению срока аренды.

Роберто Фирмино 31 год. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают бразильца в 22 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ливерпуль Ромелу Лукаку Роберто Фирмино трансферы футбола - лето 2023
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