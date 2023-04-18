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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» согласовал трансфер 15-летнего футболиста

18 Апреля 2023 • 14:45 Комментировать

15-летний эквадорский полузащитник Кендри Паес, правами на которого владеет клуб «Индепендьенте дель Валле», в будущем продолжит карьеру в Английской премьер-лиге.

Как стало известно журналистам Sky Sports, лондонский «Челси», который давно проявлял интерес к игроку, согласовал все детали его трансфера. Сумма сделки составит 20 миллионов евро. В английский клуб Кендри перейдет летом 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.

Паес принял участие в трех матчах за «Индепендьенте дель Валле» в нынешнем сезоне, отметившись забитым мячом. В составе сборной Эквадора U17 полузащитник провел семь поединков и забил три мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси трансферы футбола - лето 2023 Кендри Паес
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