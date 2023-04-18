«Челси» согласовал трансфер 15-летнего футболиста

15-летний эквадорский полузащитник Кендри Паес, правами на которого владеет клуб «Индепендьенте дель Валле», в будущем продолжит карьеру в Английской премьер-лиге.

Как стало известно журналистам Sky Sports, лондонский «Челси», который давно проявлял интерес к игроку, согласовал все детали его трансфера. Сумма сделки составит 20 миллионов евро. В английский клуб Кендри перейдет летом 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.

Паес принял участие в трех матчах за «Индепендьенте дель Валле» в нынешнем сезоне, отметившись забитым мячом. В составе сборной Эквадора U17 полузащитник провел семь поединков и забил три мяча.