У Гюндогана есть предложение от «Манчестер Сити» о продлении контракта

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган всё ещё может остаться в команде Хосепа Гвардиолы в следующем сезоне. По информации от журналиста Грэма Бэйли, у немца есть предложение по продлению истекающего контракта, но футболист пока не спешит давать ответ и параллельно общается с другими клубами.

Ранее стало известно, что каталонская «Барселона» в последние дни обрела уверенность в трансфере Гюндогана на правах свободного агента. «Манчестер Сити» хочет сохранить полузащитника, но сам футболист пока больше склоняется к варианту с переходом в «Барселону».

Напомним, Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с лета 2016 года.