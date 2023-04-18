Клопп будет руководить летними трансферами «Ливерпуля»

Стало известно, кто будет руководить трансферной кампанией «Ливерпуля» в летнее трансферное окно. По информации Caught Offside, главный тренер команды Юрген Клопп будет ответственным в данном вопросе. Его мнение будет определяющим при оформлении переходов игроков.

В первую очередь мерсисайдский клуб планирует усилить среднюю линию команды грядущим летом.

В последнем матче «Ливерпуль» одержал на выезде разгромную победу над «Лидсом» со счетом 6:1. После 30 сыгранных матчей подопечные Клоппа набрали 47 баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.