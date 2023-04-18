«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – главные претенденты на Макаллистера

Стало известно, какие клубы имеют наибольшие шансы подписать у «Брайтона» полузащитника Алексиса Макаллистера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в гонке за аргентинцем лидируют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Окружение футболиста ранее дало понять, что летом Алексис твёрдо будет намерен уйти в новую команду. Совсем скоро «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» планируют начать переговоры по трансферу полузащитника.

Макаллистер в декабре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На счету Алексиса 8 голов и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.