Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – главные претенденты на Макаллистера

18 Апреля 2023 • 14:13 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
22.04 17:00

Стало известно, какие клубы имеют наибольшие шансы подписать у «Брайтона» полузащитника Алексиса Макаллистера. По информации от журналиста Фабрицио Романо, в гонке за аргентинцем лидируют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Окружение футболиста ранее дало понять, что летом Алексис твёрдо будет намерен уйти в новую команду. Совсем скоро «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» планируют начать переговоры по трансферу полузащитника.

Макаллистер в декабре стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. На счету Алексиса 8 голов и одна результативная передача в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Брайтон трансферы футбола - лето 2023 Алексис Макаллистер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИВЕРПУЛЬ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
16:02 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган готов пойти на понижение зарплаты, чтобы оказаться в «Барселоне»
15:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» становится ближе к трансферу Заха
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» следит за Вирцем
15:45 · Англия. Премьер-лига
Барелла привлёк внимание очередного топ-клуба АПЛ
15:40 · Англия. Премьер-лига
Эмери в восторге от того, как быстро Алекс Морено адаптировался к АПЛ
15:33 · Англия. Премьер-лига
Каземиро и де Хеа признались друг другу «в любви»
15:31 · Англия. Премьер-лига
Жота: «Сезон был для нас очень тяжёлым, команда сильно пострадала от травм»
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» положил глаз на форварда «Астон Виллы»
14:58 · Англия. Премьер-лига
Тьяго решил, куда уйти из «Ливерпуля» - он уже общался с Хави слухи
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил Нельсону новый контракт
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Интер» может заменить Лукаку другим топ-форвардом из АПЛ
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер 15-летнего футболиста
14:23 · Англия. Премьер-лига
У Гюндогана есть предложение от «Манчестер Сити» о продлении контракта
14:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп будет руководить летними трансферами «Ливерпуля»
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – главные претенденты на Макаллистера
Все новости
Рекомендуем