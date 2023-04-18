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«Арсенал» готовит 90 миллионов евро на игрока сборной Англии

18 Апреля 2023 • 14:02 Комментировать

Полузащитник лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс находится в сфере интересов другого столичного клуба – «Арсенала». Как стало известно журналистам Givemesport, руководство «канониров» готовит солидное предложение по трансферу 24-летнего футболиста. Сделка может быть оформлена летом.

На трансфер полузащитника «Арсенал» готовы потратить 80 миллионов фунтов (~90 миллионов евро). И это при том, что у Райса остался всего один год по трудовому договору с «молотобойцами».

В текущем сезоне АПЛ Деклан провел 30 матчей за свой нынешний клуб, забил два гола и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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