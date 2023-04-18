Фоден возобновил тренировки с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден возобновил тренировки с командой. По информации от журналиста Тайрона Маршалла, англичанин принимал участие на сегодняшней тренировке команды в преддверии ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Напомним, что Фоден пропустил несколько недель по причине того, что перенёс операцию из-за аппендицита. Хоть Фил и возобновил тренировки с «Манчестер Сити», футболисту ещё нужно набрать форму, поэтому в завтрашнем матче против «Баварии» в Мюнхене полузащитник сыграть на сможет.

В этом сезоне на счету Фодена 9 голов и 4 ассиста в АПЛ.