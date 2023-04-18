Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фоден возобновил тренировки с «Манчестер Сити»

18 Апреля 2023 • 13:52 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
22.04 17:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден возобновил тренировки с командой. По информации от журналиста Тайрона Маршалла, англичанин принимал участие на сегодняшней тренировке команды в преддверии ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Напомним, что Фоден пропустил несколько недель по причине того, что перенёс операцию из-за аппендицита. Хоть Фил и возобновил тренировки с «Манчестер Сити», футболисту ещё нужно набрать форму, поэтому в завтрашнем матче против «Баварии» в Мюнхене полузащитник сыграть на сможет.

В этом сезоне на счету Фодена 9 голов и 4 ассиста в АПЛ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Апреля
16:02 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган готов пойти на понижение зарплаты, чтобы оказаться в «Барселоне»
15:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» становится ближе к трансферу Заха
15:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» следит за Вирцем
15:45 · Англия. Премьер-лига
Барелла привлёк внимание очередного топ-клуба АПЛ
15:40 · Англия. Премьер-лига
Эмери в восторге от того, как быстро Алекс Морено адаптировался к АПЛ
15:33 · Англия. Премьер-лига
Каземиро и де Хеа признались друг другу «в любви»
15:31 · Англия. Премьер-лига
Жота: «Сезон был для нас очень тяжёлым, команда сильно пострадала от травм»
15:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» положил глаз на форварда «Астон Виллы»
14:58 · Англия. Премьер-лига
Тьяго решил, куда уйти из «Ливерпуля» - он уже общался с Хави слухи
14:54 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предложил Нельсону новый контракт
14:50 · Англия. Премьер-лига
«Интер» может заменить Лукаку другим топ-форвардом из АПЛ
14:45 · Англия. Премьер-лига
«Челси» согласовал трансфер 15-летнего футболиста
14:23 · Англия. Премьер-лига
У Гюндогана есть предложение от «Манчестер Сити» о продлении контракта
14:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп будет руководить летними трансферами «Ливерпуля»
14:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – главные претенденты на Макаллистера
Все новости
Рекомендуем