Защитник «Брентфорда» назвал странную особенность Холанна

Защитник Бен Ми, который является игроком «Брентфорда», рассказал о необычной особенности центрального нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.

«Холанн – мощный нападающий. У нас была небольшая толкотня во время матча. Мы даже щипали друг друга. При этом Эрлинг щипался намного чаще, чем я. Но я не возражал, мне это даже нравилось», - передает слова защитника Sky Sports.

Напомним, что в ноябре прошлого года «Брентфорд» на выезде победил «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

В текущем сезоне чемпионата Англии Холанн провел 28 поединков, в которых отметился 32 забитыми мячами и пятью голевыми передачами.