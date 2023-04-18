Бенитес – о «Ливерпуле»: «Очень трудно долго поддерживать высокий уровень, особенно в Англии»

Бывший тренер «Ливерпуля» Рафаэль Бенитес попытался объяснить причины неудачных выступлений команды в нынешнем сезоне. Напомним, подопечные Юргена Клоппа в данный момент занимают восьмую строчку в Английской премьер-лиге и имеют крайне маленькие шансы на попадание в Лигу чемпионов.

«Очень трудно долго поддерживать высокий уровень, особенно в Англии с уровнем здешней конкуренции против «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. В других странах у тебя один-два конкурента, но в Премьер-лиге ты можешь проиграть любой команде. Так или иначе, я уверен, что «Ливерпуль» скоро вернётся на привычный уровень», – цитирует Бенитеса The Telegraph.