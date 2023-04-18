Нападающий «Баварии» Садио Мане не заинтересован в возвращении в «Ливерпуль». По информации от издания Bild, сенегалец хочет остаться в мюнхенской команде и доказать, что способен заиграть в клубе.

Напомним, после того как Мане ударил своего одноклубника Лероя Сане в раздевалке, сенегальца оштрафовали на 300 тысяч евро. Ходят слухи, что в «Баварии» уже приняли решение избавиться от сенегальца, который к тому же показывает не очень убедительную игру в дебютном сезоне.

«Ливерпуль» после ухода Мане пока тоже не может себя найти. Команда в данный момент располагается на восьмой строчке в Английской премьер-лиге.