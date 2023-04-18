Райс твёрдо намерен покинуть летом «Вест Хэм»

Капитан лондонского «Вест Хэма» окончательно решил покинуть команду ближайшим летом. По информации от Talksport, англичанин твёрдо намерен сменить клубную прописку и перебраться в более конкурентоспособный коллектив.

Источник сообщает, что лондонский «Арсенал» сохраняет интерес к футболисту, который летом будет стоить минимум 80 миллионов евро. Это при том, что у Райса истекает контракт с «Вест Хэмом» в конце следующего сезона.

Ранее также сообщалось, что в услугах футболиста заинтересованы другие команды из Английской премьер-лиги – «Ньюкасл» и «Челси», которые летом будут искать нового полузащитника.