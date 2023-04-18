Экс-игрок «Манчестер Сити» отказался тренировать «Тоттенхэм»

Бельгийский специалист Венсан Компани, ныне занимающий пост главного тренера «Бёрнли», не станет тренировать лондонский «Тоттенхэм». Ранее сообщалось, что наставник находится в трансферном шорт-листе столичного клуба.

Согласно информации Football Insider, Компани не собирается покидать «Бёрнли». Венсан хочет тренировать команду в Премьер-лиге, куда он со своими подопечными досрочно квалифицировался из Чемпионшипа.

37-летний специалист занимает пост главного тренера «Бёрнли» с июля прошлого года. Срок действующего трудового договора Компани с клубом рассчитан до середины 2025 года.