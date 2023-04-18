Оуэн: «Если «Ливерпуль» выиграет все свои матчи, команда финиширует в топ-4»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн назвал условие, при котором команда Юргена Клоппа финиширует в топ-4. Напомним, сейчас мерсисайдцы занимают восьмую строчку в чемпионате Англии.

«Если «Ливерпуль» выиграет все свои матчи, команда финиширует в топ-4, я в этом уверен. Впереди их ждёт довольно простой календарь. Но в этом случае слишком много «если». «Ливерпуль» был очень нестабилен в этом сезоне, поэтому я не вижу, за счёт чего команда может выиграть 8 или 9 матчей подряд», – цитирует Оуэна Anfield Watch.

Напомним, вчера вечером «Ливерпуль» разгромил на выезде «Лидс» со счётом 6:1.