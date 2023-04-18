Кейн или Осимхен: Маттеус выбрал нападающего для «Баварии»

Ветеран мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус высказался о потенциальном переходе нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна в немецкий гранд.

«С нетерпением жду подписания нового нападающего. На мой взгляд, «Баварии» не нужен Кейн. Он уже слишком стар, но по-прежнему стоит больших денег. Также говорят о Викторе Осимхене на фоне его успешного выступления в «Наполи». Думаю, он бы хорошо вписался в команду», - передает слова Маттеуса Sky Sport.

Кейн в этом сезоне АПЛ провел 31 матч, записав на свой счет 23 забитых мяча и две голевые передачи.

На счету Осимхена 21 гол и четыре ассиста в 24 поединках Серии А.