«Челси» будет готов выслушать предложения по Галлахеру

Лондонский «Челси» ближайшим летом будет готов выслушать предложения по трансферу своего полузащитника Конора Галлахера. Об этом в социальных сетях сообшил журналист Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что «Челси» не прочь расстаться с англичанином в конце сезона. Большие трансферные траты заставляют «синих» рассмотреть продажи своих воспитанников, чтобы избежать проблемы с финансовым фэйр-плеем. Галлахер как раз считается одним из самых талантливых выпускников академии, за которого можно выручить солидные деньги.

Ранее сообщалось, что в в услугах Галлахера заинтересован «Ливерпуль», который также следит за Мэйсоном Маунтом.