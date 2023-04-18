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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Осимхен хочет в АПЛ, но также открыт к переходу в «Баварию»

18 Апреля 2023 • 10:00 Комментировать
Майнц
...
Бавария
22.04 16:30

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен продолжает выбирать варианты для продолжения карьеры. По информации от журналиста Керри Хау, приоритетом для нигерийца является переезд в Английскую премьер-лигу, но футболист при этом также открыт к переходу в мюнхенскую «Баварию», которая летом будет искать нового форварда.

Напомним, на туманном альбионе интерес к Осимхену проявляют такие клубы, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые, как и «Бавария», сильно нуждаются в «девятке».

Осимхен является лучшим бомбардиром этого розыгрыша Серии А. На счету нигерийца 21 гол в чемпионате, а также ещё 4 в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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МАЙНЦ БАВАРИЯ
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