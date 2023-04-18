«Ливерпуль» принял решение по трансферу Мане, которого выгоняют из «Баварии»

Руководство мюнхенской «Баварии» собирается расстаться с нападающим Садио Мане по завершении нынешнего сезона. Сенегальца решили продать из-за драки с Лероем Сане после поражения в матче ¼ финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Ранее появилась информация, что африканец хочет вернуться в «Ливерпуль», однако мерсисайдский клуб, если верить журналистам Bayern & Germany, не заинтересован в возвращении футболиста.

Мане пополнил ряды «Баварии» летом прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до середины 2025 года. Его трансферный ценник составляет 45 миллионов евро.