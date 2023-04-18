«Ньюкасл» хочет купить нескольких топ-игроков АПЛ

Владельцы «Ньюкасла» готовы серьезно потратиться на летние трансферы. «Сороки» собираются увеличить расходы на приобретение игроков.
Согласно данным The Telegraph, клуб рассчитывает подписать как минимум четырех топ-игроков, выступающих в Английской премьер-лиге. В обширный трансферный лист «сорок» входят: Джеймс Мэддисон («Лестер»), Кэлвин Филлипс («Манчестер Сити»), Скотт Мактоминай («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Вест Хэм») и другие.
После 31 тура чемпионата Англии «Ньюкасл» занимает четвертое место в турнирной таблице. Следующий поединок команда Эдди Хау сыграет против «Тоттенхэма».
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