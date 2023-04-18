Салаха прорвало: нападающий «Ливерпуля» показывает отличную результативность

Египетский форвард Мохамед Салах радует болельщиков «Ливерпуля» своей результативностью. Во вчерашнем поединке 31-го тура Английской премьер-лиги африканец оформил дубль. В последних семи матчах чемпионата Англии на счету звездного нападающего семь забитых мячей.

Напомним, что поединок между «Ливерпулем» и «Лидсом» завершился разгромной победой подопечных Юргена Клоппа со счетом 6:1.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги 31-летний нападающий провел 30 матчей, отметившись 15 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

После 30 матчей «Ливерпуль» набрал 47 баллов и занимает восьмое место в турнирной таблице.