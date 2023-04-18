Луис Диас сыграл за «Ливерпуль» впервые за полгода

Нападающий Луис Диас принял участие во вчерашнем поединке против «Лидса» в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги. Встреча завершилась разгромной победой мерсисайдцев со счетом 6:1.

Колумбийский нападающий появился на поле под занавес встречи, заменив нидерландца Коди Гакпо. Это был первый матч для Диаса за «красных» с октября прошлого года. Южноамериканец пропустил полгода из-за повреждения колена.

В текущем сезоне 26-летний нападающий сыграл за «Ливерпуль» девять матчей в Премьер-лиге, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.