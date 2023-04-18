Английский клуб хочет купить Осимхена и Хвичу

Руководство «Ньюкасла» планирует серьезно усилить состав команды в летнее трансферное окно. Согласно данным The Telegraph, в поле зрения «чёрно-белых» находятся сразу несколько известных футболистов.

В список потенциальных новичков «сорок» входят следующие исполнители: Хвича Каварацхелия и Виктор Осимхен (оба – «Наполи»), Маркус Тюрам («Боруссия» М), Мусса Диаби («Байер»), Габриэль Вейга («Сельта»).

В последнем матче чемпионата Англии «Ньюкасл» потерпел крупное поражение от «Астон Виллы» со счетом 0:3. После 30 матчей подопечные Эдди Хау занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.