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Английский клуб хочет купить Осимхена и Хвичу

18 Апреля 2023 • 07:35 Комментировать

Руководство «Ньюкасла» планирует серьезно усилить состав команды в летнее трансферное окно. Согласно данным The Telegraph, в поле зрения «чёрно-белых» находятся сразу несколько известных футболистов.

В список потенциальных новичков «сорок» входят следующие исполнители: Хвича Каварацхелия и Виктор Осимхен (оба – «Наполи»), Маркус Тюрам («Боруссия» М), Мусса Диаби («Байер»), Габриэль Вейга («Сельта»).

В последнем матче чемпионата Англии «Ньюкасл» потерпел крупное поражение от «Астон Виллы» со счетом 0:3. После 30 матчей подопечные Эдди Хау занимают четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Маркус Тюрам Хвича Кварацхелия Мусса Диаби Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
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