«Милан» может купить скандального форварда «Манчестер Юнайтед»

Скандальный форвард «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд, которого обвиняли в домашнем насилии в отношении своей девушки, может по завершении нынешнего сезона сменить клубную прописку.

Согласно данным журналистов Relevo, английский нападающий попал в сферу интересов одного из грандов Серии А. Речь идет о «Милане». Мэйсон может сменить команду из-за отсутствия игровой практики в стане «красных дьяволов».

Из-за скандальной ситуации Гринвуд отстранен от команды. Трудовое соглашение 21-летнего нападающего в манкунианцами рассчитано до середины 2025 года. Он является игроком «МЮ» с 2019 года.