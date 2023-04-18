Ровно 17 лет назад Ширер забил свой последний мяч в АПЛ

260 - это рекордное количество голов, забитых одним игроком в АПЛ за один сезон. На этот рекорд замахивается нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн, у него есть шансы побить его, но пока что он принадлежит Алану Ширеру, в прошлом выступавшему за «Саутгемптон», «Блэкберн» и «Ньюкасл». В составе «Блэкберна» Ширер стал чемпионом Англии - единственный раз в своей карьере.

17 апреля 2006 года он забил свой последний гол в английском чемпионате, это случилось в игре против «Сандерленда», которую «Ньюкасл» выиграл со счетом 4:1. Но в той же игре Ширер получил травму, которая скомкала его последний сезон в большом футболе.