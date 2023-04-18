«Лидс» впервые в истории клуба получил по пять или более мячей в двух домашних играх кряду

Английский «Лидс» проиграл с разгромным счетом «Ливерпулю» в заключительном туре английского чемпионата, команда Хави Грасии пропустила шесть мячей, забив лишь один. Что интересно, подобная катастрофа произошла во второй раз кряду - неделю назад, в прошлое воскресенье, команда пропустила пять домашних мячей от «Кристал Пэлас».

Как оказалось, команда впервые пропустила в двух домашних матчах в рамках чемпионата кряду по пять или более мячей. Ранее с клубом такого никогда не случалось.

В следующем туре английского чемпионата «Лидс» сразится с «Фулхэмом», это случится 22 апреля.