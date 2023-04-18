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Защитник «Лидса»: «Надо поскорее забыть этот матч»

18 Апреля 2023 • 00:40 Комментировать
Лидс
1:6
Ливерпуль
окончен

В Англии закончился тридцать первый тур чемпионата, «Лидс» снова крупно проиграл дома - после 1:5 с «Кристал Пэлас» произошли 1:6 в игре с «Ливерпулем». Защитник «павлинов» Робин Кох прокомментировал итоги матча, он считает, что его нужно поскорее забыть.

- Понятно, что мы настраивались на непростой матч. Но у нас был четкий план, которому мы пытались следовать. Но пропустив два гола, стало трудно, особенно против «Ливерпуля». Они любят пространство. Сейчас нам трудно, но эту игру надо поскорее забыть, нас ждут три важных матча, - цитирует слова Коха Sky Sports.

В следующем туре «Лидс» сразится с «Фулхэмом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ливерпуль Робин Кох
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