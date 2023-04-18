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Хави Грасия: «Не ожидал такой плохой результат»

18 Апреля 2023 • 00:34 Комментировать
Лидс
1:6
Ливерпуль
окончен

В заключительном матче 31-го тура английского чемпионата «Лидс» потерпел очередное крупное поражение, команда проиграла со счетом 1:6 «Ливерпулю», и это после того, как в предыдущем туре она уступила «Кристал Пэлас» со счетом 1:5. Хави Грасия, наставник «Лидса», признался, что расстроен, так как не ожидал такого крупного поражения.

- Честно говоря, не ожидал такой результат, но когда совершаются такие ошибки, это логично. Нам надо срочно прибавлять. Может, первый гол и был сомнительным из-за игры рукой, но это уже не так и важно. Мы могли вернуться в игру в начале второго тайма, но снова ошиблись, и снова были наказаны, - цитирует слова Грасии Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ливерпуль Хави Грасия
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