Клопп: «Место в Лиге чемпионов? Это не зависит только от нас»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал итоги последней встречи тридцать первого тура английского чемпионата, его команда в прекрссном стиле разгромила «Лидс», и журналисты спросили Клоппа, не станет ли это прологом к рывку, который приведет клуб в зону Лиги чемпионов? Немецкий специалист ответил, что это зависит не только от него, но и от соперников.

- Это зависит не только от нас, но и от других команд. Вдруг наши соперники выиграют все оставшиеся матчи? «Брайтон» впереди нас по-прежнему. Давайте посмотрим на таблицу в конце сезона, - цитирует Клоппа BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» сразится с «Ноттингем Форест».