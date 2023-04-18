Клопп: «Игра была прекрасной, кроме некоторых мелочей»

Английский «Ливерпуль» прекрасно съездил в Лидс, забив там шесть мячей «павлинам», и этим очень доволен немецкий специалист Юрген Клопп - наставник «Ливерпуля», ведь до этого команда не побеждала в пяти матчах кряду с учетом всех турниров. Он прокомментировал итоги встречи:

- Я даже не знаю, с чего начать. Вся игра была прекрасной, кроме некоторых мелочей. Мы контролировали все, спокойно, достойно, уверенно. Контр-прессинг был невероятным, мне особенно понравился момент на 92-й минуте, когда четверо наших игроков задавили несчастного футболиста «Лидса». Кроме того, мы забили красивейшие голы, и выиграли заслуженно, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.