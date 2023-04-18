Жота: «Я всегда хочу участвовать в голах»

«Ливерпуль» разгромил «Лидс» в заключительном поединке тридцать первого тура английского чемпионата, прекрасный матч провел португальский оборонец Дигу Жота - он ассистировал партнерам, а также забил гол во второй половине встречи. После игры португалец прокомментировал свои действия на поле.

- Наконец-то я забил. Сезон был непростым для меня, но и для команды тоже. Я всегда хочу участвовать в голах. В первом тайме я ассистировал, а во втором удалось забить. Теперь хочется забивать еще, - признался игрок, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпулю» предстоит сыграть с «лесниками» из «Ноттингем Форест».