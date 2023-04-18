Жота: «Надо и дальше так играть»

«Ливерпуль» разгромил «Лидс» в последнем матче тридцать первого тура английского чемпионата, а третий гол в этой игре забил Диого Жота - португальский защитник, которого часто критикуют. Он прокомментировал итоги встречи.

- Я думаю, что наш второй тайм был очень хорошо. Владение мячом, голы, было все. Мы заслужили победу. В этом сезоне были разные матчи, хорошие и плохие, но сейчас мы должны смотреть только вперед, не думать о том, что было в прошлом, играть так дальше, - цитирует слова Жоты BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Ливерпуль» схлестнется с «Ноттингем Форест».