Жота забил за «Ливерпуль» впервые за год

Сегодня форвард «Ливерпуля» Диогу Жота поразил ворота соперника своей команды спустя год. Более того, португалец отличился дублем – на 52-й и 73-й минутах встречи.

Дело в том, что Жота в октябре прошлого года получил травму, от которой лечился порядка трети года. И только в феврале смог вернуться в строй.

Напомним, накануне вечером «Ливерпуль» разгромил в гостях «Лидс» - 6:1. Помимо португальца, в ворота хозяев дубль оформил Мохамед Салах, по голу на счету Коди Гакпо и Дарвина Нуньеса.

Благодаря победе «Ливерпуль» набрал 47 очков в турнирной таблице АПЛ и идёт на восьмом месте. О том, как проходил матч, ставший украшением понедельника, читайте в нашей заметке.