«Лидс» не пропускал дома шесть мячей целых десять лет

В последнем матче тридцать первого тура английской Премьер-лиги «Лидс» пропустил шесть мячей от «Ливерпуля», чем серьезно ухудшил свои шансы на спасение прописки в АПЛ.

Как оказалось, «Лидс» не пропускал в домашнем матче шесть мячей целых десять лет, в последний раз это случилось в Чемпионшипе в сезоне 2012/2013, в игре с «Уотфордом» - тот поединок также закончился со счетом 1:6 не в пользу «Лидса».

В следующем туре «Лидс» сразится в гостевом поединке с «Фулхэмом», игра с «дачниками» пройдет двадцать второго апреля. «Ливерпуль» в этот же день сразится с «Ноттингем Форестом».