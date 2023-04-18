«Ливерпуль» не проигрывает уже в 120 матчах АПЛ, лидируя к перерыву

В последнем матче тридцать первого тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл с разгромным счетом в гостях «Лидс» - 6:1. Разумеется, разгром начался еще в первом тайме, который закончился со счетом 2:0 в пользу «красных».

Как оказалось, это была уже 120-я игра кряду в рамках чемпионата Англии, в которой «Ливерпуль» ушел на перерыв лидером и не проиграл матч. Сто десять из них в итоге закончились победой, в десяти случаях (но не сегодня) соперник избегал поражения и сравнивал счет.

А последнее поражение после выигранного первого тайма произошло четвертого декабря 2016 года в игре против «Борнмута».