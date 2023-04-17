«По заветам Дайча» - Деле Алли славно отдохнул на дискотеке в компании четырёх девиц

Не так давно наставник «Эвертона» Шон Дайч, внешность которого слегка напоминает Владимира Ильича Ленина, ответил на вопросы о Деле Алли - он посоветовал опальному полузащитнику креативнее использовать свое время.

Подразумевал Дайч, конечно же, спортивную составляющую, намекая, что игроку следует готовиться и в будущем попробовать что-то доказать всем критикам, но тот понял все по-своему. Как сообщает The Sun, Деле Алли очутился в одной из элитных дискотек, накупил там выпивки на 7 тысяч евро и напоил ею компанию из семи человек, среди которых четыре женщины.

После этого, как сообщает источник, все они оказались в одной постели, но мы эти подробности на страницах нашего издания приводить все-таки не станем.