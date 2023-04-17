Феноменальная реализация «Ливерпуля»: шесть голов за шесть ударов в створ разбили «Лидс»

«Лидс» и «Ливерпуль» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч 31-го тура АПЛ состоялся 17 апреля на стадионе «Элланд Роуд».

На «Элланд Роуд» Юрген Клопп выпустил трио форвардов Салах, Жота, Гакпо, на скамейке запасных оставив второй вариант: Диас, Нуньес, Фирмино. «Ливерпуль» сразу же захватил инициативу, забрал мяч, территорию, сдал давить соперника, но… атаковал гораздо острее «Лидс». Выпады хозяев смотрелись куда акцентированнее, опаснее, интереснее.

Вот только Родриго подводила точность, а Джек Харрисон долго думал в критических ситуациях. Зато «Ливерпуль» вообще не прощал своего соперника, вот вообще. За первый час игрового времени «красные» нанесли три удара в створ ворот «Лидса», забив три гола. Трент накрыл Фирпо у чужой штрафной площади, чётко разыграл «стеночку» с Мо Салахом и прострелил на дальнюю штангу. Коди Гакпо осталось лишь подставить ногу – 0:1.

Прошло всего четыре минуты и второй удар в створ ворот стал голевым. Диогу Жота сам же отобрал мяч в центре поля, сам же выдал разрезающую передачу на Салаха. Мо первым касанием обработал, а вторым – вогнал под перекладину. Правда, на старте второго тайма «Ливерпуль» сам же решил, что матчу нужна интрига.

Ибраима Конате завозился у своей штрафной площади, где был накрыт Синистеррой. Луис далее вывалился на рандеву с Алиссоном и технично того перебросил – 1:2. Почти сразу «Ливерпуль» восстановил статус-кво. Коди Гакпо пяткой оставил мяч Джонсу, Кертис сделал шикарную разрезающую передачу на рывок Жоте в штрафную площадь. Диогу с левого края ворвался и переиграв Мелье ударом в касание – 1:3.

Мог Брендон Эронсон вновь вернуть интригу, чётко сыграв на подборе. Метра в 20 от ворот он налетел на мяч и плотно пробил в касание. Алиссон просто смотрел, а мяч врезался в крестовину, далее покинув пределы поля. «Ливерпуль» тут же понял, что нужен четвёртый мяч для успокоения, и он случился. Резвую контратаку раскрутили Фабиньо, Жота и Робертсон, после прострела шотландца мог бить Гакпо, но Коди покатил чуть дальше на свободного Салаха. Мо без помех уложил мяч в угол - 1:4.

В довершении разгрома дубль оформил Диогу Жота. Хендерсон поперечной передачей на линии штрафной площади нашёл португальца, а тот бильярдным ударом от штанги поразил цель – 1:5. В самой концовке прилетел и шестой гол. На 90-й минуте свежий Дарвин Нуньес воспользовался кроссом Трента, принял мяч на грудь и пробил точно – 1:6.

Шесть голов за шесть ударов в створ ворот, в этот вечер реализация «Ливерпуля» была феноменальной. А «Лидс» из-за этого поражения стал ближе к зоне вылета.