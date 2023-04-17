Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Феноменальная реализация «Ливерпуля»: шесть голов за шесть ударов в створ разбили «Лидс»

17 Апреля 2023 • 23:53 Комментировать
Лидс
1:6
Ливерпуль
окончен
«Лидс» и «Ливерпуль» сошлись в рамках чемпионата Англии. Матч 31-го тура АПЛ состоялся 17 апреля на стадионе «Элланд Роуд».
Протокол игры  
Лидс1:6Ливерпуль
  35'Гакпо Коди (0:1)
  39'Салах Мохамед (0:2)
(1:2) Синистерра Луис47'  
  52'Жота Диогу (1:3)
  64'Салах Мохамед (1:4)
  73'Жота Диогу (1:5)
  90'Нуньес Дарвин (1:6)
Мелье ИлланКристенсен РасмусКох РобинСтрёйк ПаскальФирпо ЖуниорМаккенни УэстонРока МаркХаррисон Джек 77' (Форшоу Адам ( 77') Ааронсон Бренден 66' (Саммервилл Крисенсио ( 66') Синистерра Луис 77' (Ньонто Вильфред ( 77') Морено Родриго 66' (Рюттер Жоржиньо ( 66')
Запасные: Роблес ЖоэльГринвуд СэмКупер ЛиамВебер МаксимилианЭйлинг Люк
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюХендерсон Джордан 81' (Диас Луис ( 81') Фабиньо Энрике  42' 85' (Алькантара Тьяго ( 85') Джонс КёртисСалах Мохамед 81' (Милнер Джеймс ( 81') Гакпо Коди 81' (Нуньес Дарвин ( 81') Жота Диогу 82' (Фирмино Роберто ( 82')
Запасные: Келлехер КаомхинЦимикас КостасЭллиотт ХарвиМатип Жоэль
17 апреля. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

На «Элланд Роуд» Юрген Клопп выпустил трио форвардов Салах, Жота, Гакпо, на скамейке запасных оставив второй вариант: Диас, Нуньес, Фирмино. «Ливерпуль» сразу же захватил инициативу, забрал мяч, территорию, сдал давить соперника, но… атаковал гораздо острее «Лидс». Выпады хозяев смотрелись куда акцентированнее, опаснее, интереснее.

Вот только Родриго подводила точность, а Джек Харрисон долго думал в критических ситуациях. Зато «Ливерпуль» вообще не прощал своего соперника, вот вообще. За первый час игрового времени «красные» нанесли три удара в створ ворот «Лидса», забив три гола. Трент накрыл Фирпо у чужой штрафной площади, чётко разыграл «стеночку» с Мо Салахом и прострелил на дальнюю штангу. Коди Гакпо осталось лишь подставить ногу – 0:1.

Прошло всего четыре минуты и второй удар в створ ворот стал голевым. Диогу Жота сам же отобрал мяч в центре поля, сам же выдал разрезающую передачу на Салаха. Мо первым касанием обработал, а вторым – вогнал под перекладину. Правда, на старте второго тайма «Ливерпуль» сам же решил, что матчу нужна интрига.

Ибраима Конате завозился у своей штрафной площади, где был накрыт Синистеррой. Луис далее вывалился на рандеву с Алиссоном и технично того перебросил – 1:2. Почти сразу «Ливерпуль» восстановил статус-кво. Коди Гакпо пяткой оставил мяч Джонсу, Кертис сделал шикарную разрезающую передачу на рывок Жоте в штрафную площадь. Диогу с левого края ворвался и переиграв Мелье ударом в касание – 1:3.

Мог Брендон Эронсон вновь вернуть интригу, чётко сыграв на подборе. Метра в 20 от ворот он налетел на мяч и плотно пробил в касание. Алиссон просто смотрел, а мяч врезался в крестовину, далее покинув пределы поля. «Ливерпуль» тут же понял, что нужен четвёртый мяч для успокоения, и он случился. Резвую контратаку раскрутили Фабиньо, Жота и Робертсон, после прострела шотландца мог бить Гакпо, но Коди покатил чуть дальше на свободного Салаха. Мо без помех уложил мяч в угол - 1:4.

В довершении разгрома дубль оформил Диогу Жота. Хендерсон поперечной передачей на линии штрафной площади нашёл португальца, а тот бильярдным ударом от штанги поразил цель – 1:5. В самой концовке прилетел и шестой гол. На 90-й минуте свежий Дарвин Нуньес воспользовался кроссом Трента, принял мяч на грудь и пробил точно – 1:6.

Шесть голов за шесть ударов в створ ворот, в этот вечер реализация «Ливерпуля» была феноменальной. А «Лидс» из-за этого поражения стал ближе к зоне вылета.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Ливерпуль
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лидс Лидс
Ливерпуль Ливерпуль
1
6
3.90 4.20 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Апреля
00:51 · Англия. Премьер-лига
Ровно 17 лет назад Ширер забил свой последний мяч в АПЛ
00:45 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» впервые в истории клуба получил по пять или более мячей в двух домашних играх кряду
00:40 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Лидса»: «Надо поскорее забыть этот матч»
00:34 · Англия. Премьер-лига
Хави Грасия: «Не ожидал такой плохой результат»
00:29 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Место в Лиге чемпионов? Это не зависит только от нас»
00:25 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Игра была прекрасной, кроме некоторых мелочей»
00:20 · Англия. Премьер-лига
Жота: «Я всегда хочу участвовать в голах»
00:16 · Англия. Премьер-лига
Жота: «Надо и дальше так играть»
00:13 · Англия. Премьер-лига
Жота забил за «Ливерпуль» впервые за год
00:06 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» не пропускал дома шесть мячей целых десять лет
00:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» не проигрывает уже в 120 матчах АПЛ, лидируя к перерыву
17 Апреля
23:54 · Англия. Премьер-лига
«По заветам Дайча» - Деле Алли славно отдохнул на дискотеке в компании четырёх девиц
23:46 · Англия. Премьер-лига
Салах повторил рекорд «Ливерпуля» почти столетней давности
23:46 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на звёздного тренера из АПЛ слухи
23:39 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» в 21-м веке не проигрывал на «Эллан Роад»
Все новости
Рекомендуем