Салах повторил рекорд «Ливерпуля» почти столетней давности

В последнем матче тридцать первого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» громит «Лидс», два мяча в этой игре забил Мохамед Салах, который довел счет своих голов против «павлинов» в рамках АПЛ до девяти.

Тем самым он за 90 минут матча, во-первых, рывком ушел от Робби Фаулера, который забил «Лидсу» семь мячей в рамках чемпионата, а во-вторых, сравнял рекорд, который принадлежит Гордону Ходжсону - тот также забил девять голов «Лидсу», в 1920-е и 1930-е года прошлого столетия.

Любопытно, что и Ходжсон, и Фаулер в своей карьере выступали за «Лидс» - возможно, и Салах когда-нибудь задумается о подобном!

Следить за многочисленными голами матча между «Лидсом» и «Ливерпулем» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.