«Ливерпуль» в 21-м веке не проигрывал на «Эллан Роад»

В последнем матче тридцать первого тура чемпионата Англии «Ливерпуль» выступает в Лидсе, на стадионе «Эллан Роад». Подопечные Юргена Клоппа могут гордиться своей статистикой выступлений на этом стадионе - в 21-м веке они еще не проигрывали на «Эллан Роад», проведя там пять матчей в общей сложности в текущем столетии.

Последнее поражение «Ливерпуля» в Лидсе датировано ноябрем 2000 года, тогда «Лидс» победил со счетом 4:3, а все четыре мяча в составе «павлинов» записал на свой счет австралиец Марке Видука.

Следить за многочисленными голами матча между «Лидсом» и «Ливерпулем» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.