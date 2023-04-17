Хави Грасия: «Поражение от «Кристал Пэлас» было худшим моментом»

Английский «Лидс» сражается за сохранение места в Премьер-лиге, сейчас команда встречается с «Ливерпулем», а в предыдущей игре она проиграла со счетом 1:5 «Кристал Пэлас». При этом испанскому специалисту Хави Грасии, в общем-то, удается добиваться достойных результатов, но игру с «Кристал Пэлас» он считает очень плохой.

- Это был худший момент, но в остальных матчах команда хорошо играла, сражалась. Уверен, что мы оправимся и сегодня хорошо выступим, - заявил накануне игры с «Ливерпулем» наставник «Лидса», слова которого цитирует BBC Sport.

Следить за перипетиями встречи между «Лидсом» и «Ливерпулем» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.