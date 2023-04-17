Салах стал рекордсменом АПЛ по голам, забитым левой ногой

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах поразил ворота «Лидса» в матче Премьер-лиги.

Команды ушли на перерыв при счёте 2:0, и второй из голов «красных» записал себе в актив египтянин, поразивший ворота на 39-й минуте. Как отмечает Squawka, Салах уже в 106-й раз забил в Премьер-лиге левой ногой – лучший результат в истории. 30-летний игрок опередил по этому показателю прежнего рекордсмена Робби Фаулера.

На счету Мохамеда Салаха 14 забитых мячей и семь результативных передач в 30 поединках текущего розыгрыша чемпионата Англии.

Тестовая трансляция матча «Лидс» – «Ливерпуль» представлена на сайте LiveResult.