«Ливерпуль» может установить новый антирекорд при Клоппе, если не выиграет у «Лидса»

В последнем матче тридцать первого тура английского чемпионата «Ливерпуль» выступает в Лидсе, и, если команде Юргена Клоппа не удастся победить, то она установит антирекорд при Юргене Клоппе, который возглавил клуб в 2015 году.

Дело в том, что на настоящий момент «Ливерпуль» не побеждает уже в пяти матчах кряду с учетом всех турниров, и это повторение самой длинной подобной серии в эпоху немецкого специалиста. В последний раз более длинная серия, из шести матчей, была еще при Брендане Роджерсе, предыдущем наставнике клуба.

Следить за событиями матча между «Лидсом» и «Ливерпулем» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.