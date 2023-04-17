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Юрген Клопп: «Это очень важный матч»

17 Апреля 2023 • 22:24 Комментировать
Лидс
1:5
Ливерпуль
2-й тайм

В последней игре тридцать первого тура английского чемпионата «Ливерпуль» встречается с «Лидсом», несмотря на гостевой статус, команда Юргена Клоппа надеется на победу - об этом накануне игры объявил сам наставник клуба.

- Это очень важный матч. Все понятно, «Лидс» ведет борьбу за выживание, они будут сражаться насмерть и мы понимаем, чего ждать. Гостеприимную и вежливую атмосферу, но яростное сражение на поле. Мы должны все доказать на поле, - цитирует слова Клоппа Sky Sports.

Следить за событиями матча между «Лидсом» и «Ливерпулем» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию

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Лидс Ливерпуль Юрген Клопп
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ЛИДС ЛИВЕРПУЛЬ
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