Юрген Клопп: «Это очень важный матч»

В последней игре тридцать первого тура английского чемпионата «Ливерпуль» встречается с «Лидсом», несмотря на гостевой статус, команда Юргена Клоппа надеется на победу - об этом накануне игры объявил сам наставник клуба.

- Это очень важный матч. Все понятно, «Лидс» ведет борьбу за выживание, они будут сражаться насмерть и мы понимаем, чего ждать. Гостеприимную и вежливую атмосферу, но яростное сражение на поле. Мы должны все доказать на поле, - цитирует слова Клоппа Sky Sports.

Следить за событиями матча между «Лидсом» и «Ливерпулем» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.