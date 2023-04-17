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Скауты «Ньюкасла» следят за Вирцем слухи

17 Апреля 2023 • 21:54 Комментировать
Байер Л
...
РБ Лейпциг
22.04 16:30

По информации Daily Mail, в английском «Ньюкасле» всерьёз заинтересовались молодым полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем. Да так, что отправили в Германию своих скаутов – они присутствовали на игре леверкузенцев против «Юниона» (1:1), которая состоялась на минувшей неделе в Лиге Европы.

«Ньюкасл», вероятно, ищет усиление под еврокубки, в которых команда Эдди Хау вполне может сыграть в следующем сезоне. Флориан Вирц является одним из самых талантливых молодых игроков всей Бундеслиги – в текущем сезоне на его счету 17 матчей за «Байер» в Бундеслиге и Лиге Европы, в которых он смог четыре раза забить и восемь раз отдать ассист.

Ценник на игрока, установленный порталом Transfermarkt – 85 млн евро, его действующий контракт с «Байером» рассчитан до середины 2027 календарного года.

«Байер» хочет сохранить Вирца ещё на сезон

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Флориан Вирц Байер
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