По информации Daily Mail, в английском «Ньюкасле» всерьёз заинтересовались молодым полузащитником «Байера» Флорианом Вирцем. Да так, что отправили в Германию своих скаутов – они присутствовали на игре леверкузенцев против «Юниона» (1:1), которая состоялась на минувшей неделе в Лиге Европы.

«Ньюкасл», вероятно, ищет усиление под еврокубки, в которых команда Эдди Хау вполне может сыграть в следующем сезоне. Флориан Вирц является одним из самых талантливых молодых игроков всей Бундеслиги – в текущем сезоне на его счету 17 матчей за «Байер» в Бундеслиге и Лиге Европы, в которых он смог четыре раза забить и восемь раз отдать ассист.

Ценник на игрока, установленный порталом Transfermarkt – 85 млн евро, его действующий контракт с «Байером» рассчитан до середины 2027 календарного года.

«Байер» хочет сохранить Вирца ещё на сезон